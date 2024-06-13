В Челябинской области продлят действие «ковидных» льгот для бизнеса

В Челябинской области продлят действие налоговых льгот для малого и среднего бизнеса, которые были введены еще во время пандемии коронавируса в 2020 году. Речь о минимальных ставках по упрощенной системе налогообложения для компаний из сфер обрабатывающей промышленности, научно-технических разработок, туризма, спорта, культуры, общепита, телекоммуникаций.

«С 2019 года перечисленные от малого и среднего бизнеса налоги в бюджет выросли в два раза. Но эти льготы истекают в текущем году. Чтобы сохранить динамику развития, предлагаю продлить их еще на пять лет», — заявил Алексей Текслер во время обращения к депутатам заксобрания.

Также принято решение о докапитализации Фонда развития промышленности на 300 млн рублей. Эти средства позволят поддержать десятки новых проектов.

В 2020 году для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, ставки снизили с 6% до 1%, по системе «доходы минус расходы» — с 10% до 5%, для тех, кто платит единый налог на вмененный доход, — с 15% до 7,5%. Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе, стоимость патента составляла 1 рубль. В 2022 году налоговая ставка по упрощенной системе «доходы минус расходы» была установлена в размере 5%, для ИП и организаций в сферах: обрабатывающие производства, деятельность в области научных исследований и разработок, развлекательная, спортивная и телекоммуникационная деятельность – 1%.

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Василий Агафонов