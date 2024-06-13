Праздничные мероприятия в День России посетили более 24 тыс. человек

В Челябинской области в честь Дня России было организовано свыше 50 мероприятий. Их посетили более 24 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На Кировке в Челябинске был организован фестиваль русских народных традиций. В День России там открылась ярмарка с самодельными изделиями из различных материалов, прошли выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также мастер-классы и конкурсы.

Охрану общественного порядка в регионе обеспечивали около 1500 сотрудников полиции, Росгвардии и различных охранных организаций.

Ольга Воробьева

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