В Челябинской области на пять лет обнулят единый сельхозналог

В Челябинской области со следующего года обнулят единый сельскохозяйственный налог. Льгота будет действовать в течение пяти лет для всех аграриев. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил во время обращения к депутатам заксобрания.

«С 2021 года мы в области вдвое снизили ставку единого сельскохозяйственного налога. А для аграриев, обеспечивающих занятость, установили ее равной нулю. Эта мера показала свою эффективность. Предлагаю пойти еще дальше в целях дополнительной поддержки сельхозпроизводителей. Предлагаю снизить этот налог для всех до нуля, фактически отменить его со следующего года на пять лет. Прошу министерство сельского хозяйства подготовить соответствующий законопроект, а депутатов его поддержать», — заявил Алексей Текслер.

В 2021 году в Челябинской области принят региональный закон, согласно которому до 2024 года ставка единого сельхозналога была снижена с 6 до 3 процентов. Для аграриев, которые в этот период открывали новые рабочие места, ставка была нулевой.

Василий Агафонов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте