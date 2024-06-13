Суд продлил срок реализации имущества экс-губернатора Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области продлил процедуру реализации имущества бывшего губернатора региона Бориса Дубровского. Решение принято 12 июня, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Новый срок определен судом до 11 декабря 2024 года. Конкурсным управляющим остался Иван Васин.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле 2023 года суд признал Бориса Дубровского банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Заявление о несостоятельности экс-губернатора Челябинской области подало АО «Производственное объединение “Монтажник”». Сумма долга составила 37,2 млн руб. Истец сам находится в процессе банкротства и был аффилирован с экс-губернатором. В январе 2024 года в отношении Бориса Дубровского была введена процедура реализации имущества.

Ольга Воробьева

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