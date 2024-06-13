Выплата за контракт с Минобороны в Челябинской области составит 305 тыс. рублей

Губернатор Челябинской области заявил, что в регионе увеличат размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны РФ на 35%, до 305 тыс. рублей. Об этом он сообщил во время обращения к депутатам заксобрания.

«Предлагаю увеличить размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны на 35%, до 305 тыс. рублей. Прошу вас, коллеги, депутаты, это решение поддержать», - сказал Алексей Текслер.