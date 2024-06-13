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В Магнитогорске запустят электробусы челябинского производства

В Магнитогорске запустят электробусы, произведенные в Челябинской области. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в ходе обращения к депутатам ЗСО. Он отметил, что подвижной состав будет произведен силами «Синара – Транспортные машины» на площадке ЧТПЗ.

«В прошлом году мы открыли собственный завод по производству троллейбусов и электробусов. До конца этого года полностью обновить парк общественного транспорта в Челябинске и Миассе. Запустим электробусы собственного производства в Магнитогорске», — отметил Алексей Текслер.

В регионе с 2019 года идет обновление общественного транспорта. За это время было приобретено 335 трамваев, 184 троллейбуса, 767 автобусов.

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