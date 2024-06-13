Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автобус из Челябинска в Копейск перевели на регулируемый тариф

Автобус № 129, который курсирует между Копейском и Челябинском, перевели на регулируемый тариф. Четыре маршрутки малого класса будут ходить каждые 25 минут ежедневно. Стоимость проезда будет определять мэрия Челябинска, сообщает пресс-служба управления транспорта.

В автобусе № 129 будет возможность расплачиваться банковской или транспортной картой. Обслуживать маршрут от железнодорожного вокзала в Челябинске до ДК имени Петрякова в Копейске будет индивидуальный предприниматель Дмитрий Осинский.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...