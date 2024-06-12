Россияне смогут сами продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам самостоятельно продавать имущество, заложенное в банке по ипотеке. Документ размещен на портале правовых актов и вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Закон позволяет гражданину, взявшему ипотечный кредит в не связанных с предпринимательством целях, самостоятельно реализовывать заложенное имущество. Это право предоставляется вне зависимости от размера кредита. Для этого нужно подать соответствующее заявление, и банк-залогодержатель в течение десяти рабочих дней должен согласовать процедуру и определить минимальную цену продажи имущества.

На самостоятельную продажу заложенного имущества предоставляется четыре месяца. Этот срок можно продлить, но соглашение об этом должно содержать условие о новой минимальной цене. Вырученную от продажи сумму зачислят на банковский счет, выбранный залогодержателем. Разница между размером задолженности по кредиту и ценой продажи возвращается продавцу за вычетом расходов, понесенных банком.

При этом физлицам запрещено продавать заложенное имущество в ряде случаев:

если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении на имущество взыскания или оно является предметом ипотеки;

если имущество заложено нескольким залогодержателям;

если в отношении залогодателя ведется судебная или внесудебная процедура банкротства;

если против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве;

если залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не успел продать в срок или, подав заявление, отказался от продажи.

По данным Центробанка, на ипотеку с низким первоначальным взносом до 20% от стоимости жилья на первичном рынке пришлось всего 2% кредитов, тогда как два квартала назад — почти 60%. С учетом вторичного рынка доля составила 17% против более 50% в конце 2022 года. Снижению способствовало ужесточение регулирования и повышение минимального взноса по льготной программе.

Подробности — в материале «Ъ» «На ипотеку не копится».

Лаура Кеффер