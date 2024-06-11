Самовыдвижение экс-министра энергетики на довыборы в Госдуму поддерживают две партии

Глава Хакасии Валентин Коновалов и председатель Верховного совета республики Сергей Сокол предложили экс-министру энергетики РФ Николаю Шульгинову стать кандидатом от Хакасии на довыборах депутатов Госдумы в сентябре 2024 года по округу №35. До перехода в региональный парламент от этого округа избирался сам господин Сокол.

Господин Шульгинов предложение принял и примет участие в кампании в качестве самовыдвиженца. Поддерживать его при этом готовы КПРФ, региональное отделение которой возглавляет господин Коновалов, и «Единая Россия», ячейкой которой в Хакасии руководит господин Сокол. По словам последнего, решение о выдвижении «единого кандидата» от Хакасии поддерживает «подавляющее большинство» депутатов республиканского парламента, где большинство кресел (34 мандата) занимают единороссы при двухпартийной оппозиции — КПРФ (14) и ЛДПР (2). Попутно Николай Шульгинов принял предложение главы Хакасии занять пост его советника по вопросам энергетики и пообещал применить «весь накопленный опыт работы в отрасли на благо развития республики».

В мае Сергей Сокол просил федеральное руководство ЕР отложить праймериз по кандидату на довыборы в Госдуму, чтобы договориться с оппозицией о выдвижении кандидата, «который будет поддержан всеми политическими силами». «Предвыборное политическое противостояние только усугубит (экономическую.— “Ъ”) ситуацию. Люди ждут от нас результатов работы. От политических шоу все устали»,— объяснял господин Сокол. «Сергей Михайлович (Сокол.— “Ъ”) позицию высказал, с точки зрения современной ситуации она правильная»,— одобрил первый зампред КПРФ Юрий Афонин. Правда, в региональной ячейке коммунистов на инициативу конкурентов отреагировали без восторга: «У нас много достойных местных политиков, которые могли бы представлять наш регион»,— говорил “Ъ” руководитель фракции КПРФ в Верховном совете Хакасии, экс-кандидат в депутаты ГД по 35-му округу Валерий Старостин. Напомним, по итогам выборов 2021 года по округу №35 Сергей Сокол получил 28,97% голосов при 22,51% у Валерия Старостина и 16,83% у самовыдвиженца Евгения Челтыгмашева.

Григорий Лейба