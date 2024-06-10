Власти Астраханской области вкладывают в телевизионный пиар 10 миллионов рублей

Власти Астраханской области до конца 2024 года планируют запустить телепередачи, посвященные их деятельности и политике, в том числе о социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона. В реализацию проекта готовы внести порядка 10 млн руб. Соответствующий тендер на портале «Госзакупки» объявил центр информационной компетенции Астраханской области.

Согласно проектной документации, исполнителю до 20 декабря 2024 года предстоит выпустить не менее 90 тематических передач и новостных сюжетов. Общий объем работы — не менее 1810 минут. Кроме того, заказчик уточняет, что все материалы должны быть подготовлены самим подрядчиком, заимствование из других средств массовой информации недопустимо. Политические передачи будут выпускаться в эфир электронного СМИ, которое имеет соответствующую лицензию.

В техническом задании заказчик также указывает, что исполнитель должен включать подготовленную политическую повестку в новостные программы собственного производства. «Размещение телепередач должно осуществляться в тематическом блоке общим хронометражем: продолжительность одной телепередачи не менее 1 минуты и не более 30 минут»,— говорится в проектной документации. Работу предстоит выполнять ежедневно, в том числе в субботу и воскресенье с 5:00 до 04:55 по местному времени.

Нина Шевченко

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