В Волгограде экс-чиновник Госстройнадзора пойдет под суд за взятки

Ворошиловский районный суд Волгограда изучит дело о взятках в Госстройнадзоре, сообщает прокуратура региона. В надзорном ведомстве отмечают, что подсудимому 34 года, на госслужбже он состоял в должности консультанта отдела строительного надзора по муниципальным образованиям.

Силовики установили, что фигурант с начала 2021 года по июнь 2023 года получал от представителей компаний-застройщиков деньги за беспрепятственное получение необходимых заключений по завершении строительства. Объекты располагались на территории Городищенского и Среднеахтубинского районов области. Общую сумму полученных средств силовики оценили в 400 тыс. руб. — их получение квалифицировано как взятка (ч. ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ).

Фигурант признал вину. На данный момент ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Уголовное дело в отношении взяткодателя находится на стадии расследования»,— уточняют в прокуратуре.

Никита Маркелов

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