Астраханский губернатор готов распространить опыт транспортной реформы на районы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в дискуссии «Счастливый пассажир не только в столице. Когда?». Он подробно ответил на связанные с транспортной реформой вопросы телеведущей канала «Россия 24» Александры Суворовой и рассказал о достигнутых результатах, а также о дальнейших планах развития региона.

Отвечая на вопрос, он упомянул, что в прошлом месяце в Астрахани была завершена транспортная реформа. Последний из 48 маршрутов вышел начал курсировать 31 мая. Руководитель областной администрации подчеркнул, что «в 2019-2020 годах услуги по перевозке пассажирским транспортом имели достаточно хаотичный характер». К моменту, когда господин Бабушкин начал возглавлять Астраханскую область, в регионе накопился ряд проблем, в том числе в сфере общественного транспорта.

«Город был переполнен так называемыми маршрутными „Газелями“. Было абсолютно неудовлетворительное состояние подвижного состава, отсутствие безналичной оплаты и возможности льготного проезда, а также высокий уровень аварийности на дорогах»,— уверен губернатор.

В 2022 году в регионе приняли обновленную схему транспортного планирования, которую обсудили с гражданами, направили на рассмотрение в экспертное сообщество. В итоге астраханские власти пересмотрели всю маршрутную сеть и воспользовались возможностью льготного лизинга через компанию ГТЛК. Первый этап транспортной реформы в Астрахани начался в январе 2023 года — на дорогах областного центра появился первый новый маршрут.

«По оценке наших земляков, это одно из главных обстоятельств, которое заставляет их верить в то, что регион, в котором они живут, развивается, и в котором возможно сделать комфортные условия для жизни», — отметил глава администрации Астраханской области.

В ходе своего монолога губернатор Игорь Бабушкин также рассказал о планах выйти на межмуниципальный этап транспортной реформы. «Сегодня мы думаем о новой программе — это межмуниципальные перевозки, поскольку у нас примерно такая же ситуация в межмуниципальном сообщении. Уверен, что те возможности, которые предоставляются нам сегодня правительством, позволят нам транспортную межмуниципальную реформу также качественно выполнить»,— сказал господин Бабушкин.

Нина Шевченко

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