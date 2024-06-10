Саратовские налоговые инспекторы осуждены за миллионные взятки

Бывшие сотрудники подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Саратовской области признаны виновными во взятках (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, с января 2018 по ноябрь 2022 года четверо фигурантов получили от двух местных жителей более 2 млн руб. за сведения, полученные из закрытых информационных ресурсов. Об этом узнали в отделе безопасности УФНС, а также в УФСБ по региону.

Один из подсудимых получил четыре с половиной года колонии строгого режима и штраф в размере 1,8 млн руб., второй — четыре года со штрафом более двух млн руб. еще два фигуранта приговорены к штрафу в размере 1,8 млн руб. Также гражданам на разное время запретили занимать определенные должности. В законную силу приговор не вступил.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram