В Ленинском районе Саратова построят неприспособленную для инвалидов многоэтажку

МКУ «Капитальное строительство» разыгрывает подряд на возведение жилого дома в Ленинском районе Саратова. Соответствующий тендер разместили вчера, 9 июня, на портале «Госзакупки».

За строительство многоэтажки предлагают до 258,189 млн руб. из городского бюджета. Здание предполагается в границах домов № 3, 4 и 5 на 2-м Телеграфном проезде, двора дома № 2/6 на ул. Лунная и пересечения ул. Телеграфная и Лунная.

Согласно опубликованному на портале описанию закупки, построить предстоит железобетонный десятиэтажный дом (с подвалом, но без чердака) на 138 квартир. Площадь выделенного под возведение участка составляет 0,55 га, из них застроят 731 кв м. Общая площадь здания составит 0,7 га. Гарантия работ — пять лет.

«Жилой дом запроектирован II-й степени огнестойкости с классом конструктивной пожарной опасности СО и относится к зданию нормальному уровню ответственности. <...> Фасад и оконные проемы защитить противопожарными рассечками — полосами из минераловатных плит на основе базальтового волокна»,— говорится в документе. Отделка будет в светлых тонах — «бледно-песочном» и «бледно-сером».

Дом не предназначен для проживания маломобильных граждан. Проект подразумевает минимальное — гостевое — приспособление здания к нуждам инвалидов.

В конкурсе могут участвовать организации, имеющие соответствующий опыт — и строительства, и сдачи госзаказа. Предложения от желающих построить дом организаций принимают до 19 июня. Компании должны обеспечить заявку 1,29 млн руб. Подрядчика выберут 21 июня. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств обойдется в суммы по 12,9 млн руб.

Дарья Васенина

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