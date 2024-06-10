Саратовского чиновника наказали за игнорирование обращения

Прокуратура Ртищевского района Саратовской области проверила исполнение законодательства о рассмотрении обращений граждан. Результат вмешательства в работу администрации Шило-Голицынского муниципального образования (МО) 10 июня сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуроры выяснили, что в администрацию МО обратился гражданин с вопросом о выделении земли. Чиновники предоставили ответ с опозданием — через 38 дней.

В отношении исполняющего обязанности главы администрации возбудили административное дело о нарушении порядка рассмотрения обращений (ст. 5.59 КоАП РФ). В адрес чиновника прокуратура также внесла представление.

По данным Kartoteka.ru, с 24 октября прошлого года обязанности главы администрации МО исполняет Александр Мещеряков. В картотеке дел Ртищевского районного суда соответствующей карточки нет.

Дарья Васенина

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