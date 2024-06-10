На насосную станцию для микрорайона «Аэропорт» заложили почти 53,5 млн рублей

В Саратове ищут подрядчика на подведение водоснабжения к будущему микрорайону на территории бывшего аэропорта «Саратов Центральный». Соответствующий тендер объявило госучреждение правительство региона «Управления капитального строительства».

Начальная максимальная цена контракта составляет почти 53,5 млн руб. Средства руководство региона взяло в кредит. За эту сумму заказчик ждет возведения насосной станции и водопроводных сетей. Заявки принимаются до 17 июня 2024 года. Исполнения работ чиновники ожидают к 25 декабря.

Власти региона обещают, что к 2031 году на территории микрорайона «Аэропорт» появится более 900 тыс. кв. м жилья, где смогут проживать порядка 30 тыс. человек. Территория также будет снабжена социальной инфраструктурой — школами, детскими садами и поликлиниками. Общая площадь застройки составит 1,45 млн кв. м.

Никита Маркелов

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