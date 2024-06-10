Главе СКР доложат, как в Волгограде многодетной с инвалидом дали не то жилье

Руководитель Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Волгоградской области Василий Семенов доложит главе ведомства Александру Бастрыкину о нарушении жилищных прав многодетной семьи с ребенком инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата СКР.

По данным силовиков, в декабре 2022 года мать с пятью детьми волгоградские чиновники переселили из аварийного дома. Взамен изымаемой гражданам предоставили малогабаритную квартиру. Один из сыновей является инвалидом, однако, как сообщают в СКР, новое жилье оказалось не оборудовано под соответствующие нужды, а образовательные учреждения расположены на значительном расстоянии от дома. «Неоднократные обращения заявительницы с просьбой о замене квартиры результатов не принесли»,— подчеркивают следователи. При этом, чиновники предложили матери снова занять очередь на получение социального жилья.

Указанные обстоятельства легли в основу уголовного дела, которое расследует СУ СКР по Волгоградской области. О ходе процессуальных мероприятий и будет доложено генералу юстиции Александру Бастрыкину.

Никита Маркелов

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