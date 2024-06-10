Имя Владислав стало редким в Саратовской области

Имя Владислав вошло в число редких в Саратовской области, следует из статистики регионального управления по делам ЗАГС.

Среди редких мужских имен прошедшей недели также Богдан, Лев, Марк, Назар, Савелий, Ярослав. Из женских: Акулина, Амелия, Амина, Афина, Дэля, Майя, Милослава, Мишель, Ника, Оливия, Эллина, Эмилия.

Всего за неделю в Саратове, Энгельсе и Балакове зарегистрировали 130 новорожденных — 68 девочек и 62 мальчика. Также на свет появилась одна королевская двойня, мальчика назвали Владиславом, девочку — Евой.

Ольга Симонова

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