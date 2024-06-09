В Белгородской области установлено еще 30 защитных модульных конструкций

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последнюю неделю в регионе установили еще около 30 модульных конструкций для защиты населения об обстрелов. Всего в ближайшее время планируют установить более 220, работы продолжаются, добавил губернатор.

«Продолжаем устанавливать защитные модульные конструкции. Я уже рассказывал, оплатили более 220. Уже установили за последнюю неделю 20 в Белгороде, семь в Шебекинском городском округе и три — в Губкинском городском округе»,— сказал господин Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Модульные железобетонные укрытия и бетонные защитные конструкции на общественных остановках начали устанавливать в Белгородской области в январе 2024 года. В феврале Вячеслав Гладков поручил установить защитные сооружения на территории школ. Решение были принято в связи с участившимися обстрелами.

Лусине Баласян