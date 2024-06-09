Депутата томской гордумы лишат полномочий после вступления в силу решения суда

Томская городская дума лишит депутатских полномочий Ксению Фадееву, признанную судом виновной в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ст. 282.1 УК РФ). Этот вопрос внесен в повестку дня сессии муниципального парламента, которая пройдет 11 июня.

«Предлагается досрочно прекратить полномочия депутата думы города Томска седьмого созыва Фадеевой К. В. в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда в отношении нее 28 мая текущего года»,— говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2023 года Советский районный суд Томска назначил Ксении Фадеевой наказание в виде девяти лет лишения свободы. В мае 2024-го областной суд отклонил апелляционную жалобу депутата.

Ксения Фадеева (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) была избрана депутатом в 2020 году в одномандатном округе №4. Срок ее полномочий истекает в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский