«Новосибирск» сыграет переходные матчи за право выступать в Первой лиге

В заключительном туре регулярного первенства в зоне «Золото» Второй лиги «Новосибирск» потерпел разгромное поражение от «Чайки» из Ростовской области. Команды сыграли в новосибирском манеже «Заря» 8 июня.

Исход матча был решен в первые 20 минут, когда гости провели три безответных мяча. В дальнейшем счет так и не изменился — 0:3. На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев Алексей Медведев извинился перед болельщиками за результат и высказал надежду на то, чтобы «дай бог, у нас таких дней больше не повторялось».

По итогам регулярного турнира «Уфа» и «Чайка» напрямую вышли в Первую лигу. «Новосибирск», занявший третье место, будет играть переходные матчи с волгоградским «Ротором». Матчи пройдут 12 июня в Новосибирске и 16 июня в Волгограде.

Валерий Лавский