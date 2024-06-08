Цивилева рассказала о развитии комплексной реабилитации ветеранов-инвалидов СВО

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в интервью «РИА Новости» рассказала, что опыт компании ЦИТО по комплексной реабилитации инвалидов с ампутацией будет распространен на всю страну. По ее словам, опыт ЦИТО решили использовать, когда выяснилось, что в стране нет системы комплексной реабилитации, которая нужна ветеранам спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Особенность программ по реабилитации ЦИТО в том, что медики одновременно подбирают человеку протез, обучают его им управлять и проводят программы по социализации пациента. «Мы подписали соглашения, например, с Белгородской областью, Ленинградской областью, на ПМЭФ — с Омской областью. Начали уже реализацию таких проектов. То есть регионы создают у себя реабилитационные центры на базе или уже ранее существующих и имеющих опыт, или строят новые и оснащают их»,— рассказала госпожа Цивилева.

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Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов