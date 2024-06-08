Сальдо: в Херсонской области после обстрела села Садовое объявлен траур

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 9 и 10 июня в регионе объявлены дни траура по погибшим при обстреле села Садовое. 7 июня населенный пункт был атакован ракетой HIMARS. Погибли 22 человека, еще 15 пострадали.

«В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим»,— написал Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в дни траура будут отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные флаги приспустят флаги.

7 июня Владимир Сальдо сообщал, что в селе Садовое в продуктовый магазин попала управляемая авиационная бомба. После этого в то же здание ударила ракета HIMARS. В момент обстрела, как писал губернатор, в магазине находилось «значительное количество посетителей и персонала». Глава СКР Александр Бастрыкин по факту обстрела поручил возбудить уголовное дело по статье о теракте.

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