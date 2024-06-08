Два человека погибли в ДТП с автобусом маршрута Новосибирск — Усть-Каменогорск

Два человека погибли в Барнауле в результате столкновения легкового автомобиля Mazda Demio с рейсовым международным автобусом King Long. Авария произошла в ночь на 8 июня на Змеиногорском тракте.

По данным Telegram-канала прокуратуры Алтайского края, на месте скончались водитель легкового автомобиля и его знакомая. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались. Автобус двигался по маршруту из Новосибирска в казахстанский город Усть-Каменогорск.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки»,— добавили в прокуратуре.

Валерий Лавский