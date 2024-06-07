Зарплатам рисуют тормозной путь

Небывалый рост зарплат в России не может продолжаться слишком долго и закончится максимум через год. Такое заявление сделал председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, российская экономика растет за счет совокупности бюджетного и кредитного импульсов, но эта динамика ограничена. По мнению Грефа, отечественным предпринимателям следует сокращать издержки и повышать производительность труда, в противном случае темпы экономического роста будут потеряны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дальнейшая ситуация на рынке зарплат будет во многом зависеть от того, по какому пути пойдут компании в своем дальнейшем развитии, заметила управляющий партнер кадрового агентства «ВИЗАВИ Консалт» Ольга Петрова: «Рынок никогда не шел только по пути повышения зарплат. Здесь тоже есть две парадигмы развития бизнеса. Если он рассчитывает на новые задачи, но внутри компании нет специалистов, которые бы их реализовывали, и нужны технологии, то это только деньги. В таком случае ты не можешь тренироваться на кошечках, и поэтому будешь платить и каким-то образом пересматривать бюджеты.

Но есть и другая сторона медали — бизнес, который развит, который нужно только поддерживать. Вот там есть возможность обучения, можно тренироваться на кошечках и тому подобное. И тогда можно пойти по другой программе: не переплачивать, а брать молодых специалистов, ставить их с наставниками и действовать в этой парадигме.

Так что, если нужны будут готовые решения и готовые специалисты, то компании будут платить. Если есть возможность обучать, они станут реализовывать другие программы и таким образом экономить, не завышая фонды оплаты труда.

Но если мы категорично говорим, что все решается деньгами, то год, я бы сказала, это оптимистичная перспектива».

По данным Росстата, уровень безработицы по итогам апреля опустился в стране до рекордного уровня — 2,6%. В условиях острой нехватки квалифицированных кадров зарплаты и в самом деле в недалеком будущем начнут корректироваться, считает руководитель портфеля проектов группы компаний «Рольф» Валентин Островский:

«Если говорить об идее, которую высказал Герман Греф, то можно только согласиться с тем, что на данный момент по целому ряду специальностей и направлений в России работодатель испытывает жесточайший кадровый голод. Это как раз и подталкивает зарплаты существенно вверх. Их рост фактически обусловлен пониманием кандидатами того факта, что альтернатив на рынке мало и можно требовать более высокие оклады в условиях отсутствия серьезной конкуренции. Это сейчас и делает в России кадровый рынок рынком именно кандидатов.

Что касается идеи относительно того, как долго продлится этот период, то, конечно, он не будет вечным. Уже сейчас многие работодатели испытывают очень серьезную нагрузку в связи с ростом фондом оплаты труда.

Думаю, что в достаточно ограниченном периоде такая динамика закончится, потому что большинство компаний просто не смогут содержать столь, я бы сказал, прожорливый штат, и зарплаты будут корректироваться.

Но в настоящий момент наибольший дефицит кадров мы испытываем в высокотехнологичных секторах. Это, конечно, IT самого разного профиля, технологическая сфера, и по многим другим направлениям специалистов с высокой квалификацией мы ищем очень-очень долго».

В марте 2024-го в номинальном выражении среднемесячная зарплата в России выросла на 21,6% в годовом выражении и составила 87,74 тыс. руб. В течение 2023 года реальный размер средней заработной платы, по данным Росстата, увеличился на 7,8%.

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Андрей Загорский