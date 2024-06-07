Небольшие дожди и теплая погода ожидают жителей Удмуртии в ближайшие выходные

Кратковременные дожди и теплая погода с температурой воздуха до 25-26°С ожидают жителей Удмуртии в ближайшие выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

7 июня местами по республике наблюдаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха сегодня прогреется до 21-26°С.

К выходным вероятность кратковременных дождей сохранится, но снизится их интенсивность. Ночью в субботу, 8 июня, температура воздуха составит до 11-16°С, днем — до 20-25°С. В ночь на воскресенье, 9 июня, столбик термометра покажет до 10-15°С, а к обеду воздух прогреется до 21-26°С.

В понедельник ожидаются кратковременные дожди в отдельных районах республики, возможны грозы. Ночью 10 июня температура воздуха окажется в пределах 10-15°С, после рассвета столбик термометра поднимется до 23-28°С.

Синоптики прогнозируют, что к середине следующей недели температурный фон достигнет 30°С.