В Удмуртии планируют производить треть всего объема быстрых электрозаправок в РФ

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерениях поставлять треть от запланированных объемов производства быстрых электрозарядных станций в России. Об этом он рассказал на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Наши предприниматели в рамках ТОР "Сарапул" создают необходимые стране электрозарядные станции. Разработкой и созданием полной линейки для электротранспорта занимаются "Национальные зарядные системы", которые входят в холдинг "Русклимат". В ближайшее время компания сможет поставлять треть от запланированного объема быстрых станций в России. Это около 1 тыс. быстрых зарядных станций»,— сказал господин Бречалов.

По его словам, в планах у компании производить 10 тыс. медленных станций в год. Предприятие выпускает медленные станции в 15 модификациях, быстрые — в 21. Станции поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Чебоксары и другие города страны.