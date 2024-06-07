Парад парусных яхт пройдет на набережной Ижевска в День города

На набережной Ижевского пруда пройдет парад парусных яхт во время празднования Дня города 12 июня. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, на воде представят более 10 спортивно-гоночных парусников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В параде также примут участие инклюзивные команды от регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Он начнется на набережной в 12:00.

Мероприятие организуется Федерацией парусного спорта Удмуртии, парусной школой «Унесенные Ветром», яхт-клубом «Море» и парусным клубом «Зиг-Заг».