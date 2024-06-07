Делегация Удмуртии встретилась с партнерами из стран Азии и Африки на ПМЭФ-2024

Ряд деловых встреч для налаживания с дружественными странами провела делегация из Удмуртии на XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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В первый день форума глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана Дауреном Абаевым, где обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества. Господин Бречалов представил послу каталог продукции местных предприятий, готовых выйти на экспорт в соседнюю республику.

«Сегодня более 800 компаний Удмуртии поставляют свою продукцию за рубеж. Из них 300 — осуществляют экспортные поставки в Казахстан. Удмуртия поставляет туда реакторы, котлы, оборудование и комплектующие. Потому что в сотрудничестве с бизнесом Казахстана наши предприниматели видят большой потенциал. Буквально накануне на стендах двух профильных выставок в Астане наши предприятия представили готовые решения по упаковке новогодних подарков, оборудование для линий розлива, закаточные машинки для консервации, кондитерские изделия и подарочные наборы, оборудование для заточки ножей»,— рассказал на встрече господин Бречалов.

На второй день ПМЭФ делегация Удмуртии провела встречи с иностранными партнерами из Нигерии и Индии, где обсуждались возможные формы сотрудничества в экономической, гуманитарной и образовательных сферах.

«У нас много точек роста. Например, в Нигерию до этого времени удмуртские предприятия отправляли только инструменты и оборудование. Сегодня иностранные партнеры заинтересовались молочной продукцией. С Индией у республики более тесные отношения — по итогам 2023 года страна заняла 4 место по объему внешнеторгового оборота Удмуртии со странами мира»,— рассказала первый зампред правительства Ольга Абрамова.

Напомним, в январе-феврале 2024 года общий товарооборот Удмуртии с другими странами составил $102 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года.