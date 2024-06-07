Львова-Белова видит угрозу в распространении движения «фурри» среди детей

Омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова на Петербургском экономическом форуме сообщила, что копирование детьми поведения животных настораживает. Она сказала, что обратит внимание на субкультуру «фурри» и примет меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Персонаж Фурри

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Персонаж Фурри

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

«На самом деле, наверное, экспертно я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я отдаленно слышала, что такие появляются у нас поведенческие модели. Но что меня смутило — не то, что они наряжаются в костюмы животных... а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах»,— сказала госпожа Львова-Белова, комментируя субкультуру (цитата по «РИА Новости»).

По словам омбудсмена, не может не настораживать, что дети «едят из миски и ходят в лоток». Мария Львова-Белова сказала, что обратит внимание на субкультуру «фурри» отдельно и в отношении нее будут приняты меры.

«Фурри» — субкультура, набирающая популярность с 2000-х годов в западных странах. Последователи субкультуры интересуются животными с человекоподобными чертами. Участники «фурри» одеваются в костюмы животных на тематических мероприятиях.

Александра Горошилова