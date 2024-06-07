Жителя Удмуртии осудили за заражение молодой девушки ВИЧ-инфекцией

Кизнерский районный суд Удмуртии вынес приговор 30-летнему местному жителю, который заразил молодую девушку ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 2018 года мужчина состоял на учете в клинике с подтвержденным диагнозом вируса иммунодефицита (ВИЧ), зная об уголовной ответственности за заражение заболеванием других людей. Несмотря на это, в 2020-2021 годах он неоднократно вступал в незащищенную половую связь с 23-летней девушкой, не предупредив последнюю о наличии заболевания. Спустя год у нее обнаружили ВИЧ-инфекцию.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.