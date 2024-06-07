Более 7 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей с начала года

С начала 2024 года 7,4 тыс. жителей Удмуртии обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей, включая 1,6 тыс. детей. Было зарегистрировано шесть случаев заболевания вирусным энцефалитом и восемь — клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Заболевания клещевыми инфекциями зарегистрировали в Ижевске, Воткинске и Сарапуле, а также на территориях Завьяловского, Шарканского, Малопургинского, Балезинского, Воткинского, Увинского, Якшур-Бодьинского и Можгинского районов.

Укусы клещей зафиксировали во всех городах и районах республики. Они происходили в лесах и зонах СНТ, в местах отдыха, парках, скверах и на кладбищах.