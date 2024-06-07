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В шести районах Удмуртии началось строительство новых амбулаторий и ФАПов

В районах Удмуртии началось устройство свайных оснований на месте будущих врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщает пресс-служба минздрава республики, новые объекты будут модульными. Конструкции изготовлены, ожидаются монтажные работы.

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Врачебные амбулатории появятся в селах Какмож (Вавожский район) и Якшур (Завьяловский район). ФАПы возведут в населенных пунктах Монья (Вавожский район), Тыловай (Дебесский район), Валамаз (Красногорский район), Бураново (Малопургинский район) и на станции Люга (Можгинский район).

Медучреждения возведут до конца 2024 года. Работы выполняются по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

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