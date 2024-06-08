«Ромео и Джульетта», «Вслед за Марфой» и Ханс Циммер

В чем особенность балета «Ромео и Джульетта», где услышать известные композиции Ханса Циммера, что представят на выставке «Вслед за Марфой»? Об этом в подборке событий «Ъ-Сибирь» на ближайшие выходные и следующую неделю.

8 июня (суббота)

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Первые выходные лета можно провести в Нарымском сквере, где пройдет фестиваль здорового образа жизни «Тянись к мечте». Там соберутся представители индустрии здоровья и тренеры по различным спортивным направлениям. Для участников фестиваля будут организованы танцевальные мастер-классы, обучающее занятие «Pro лимфу и массаж лица», массаж поющими тибетскими чашами и многое другое. Начало в 14:00.

9 июня (воскресенье)

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В НОВАТе будут давать мировую классику — балет «Ромео и Джульетта». Хореографическую версию бессмертной истории любви представит Олег Виноградов. Знаменитый балет появится на сцене НОВАТа почти полвека спустя. Начало в 18:00.

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В Центре культуры 19 гитарист Сергей Шеметов исполнит известные итальянские хиты: Azzurro, Confessa, Sussana, O sole mio. Особенную атмосферу вечеру придадут короткие интермедии о курьезах русского перевода итальянских песен. Начало концерта Dolce vita в 17:00.

11 июня (понедельник)

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В кинозале «Синема» можно будет посмотреть легенду кинематографа — «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов» 1953 года. Режиссер фильма Рональд Ним. Картина снята по рассказу Марка Твена. Бедному американскому моряку крупно повезло — двое богатых господ подарили ему купюру в один миллион фунтов. Всякий раз, как бедняк собирается что-то купить, люди думают, что он по меньшей мере король, и позволяют ему взять то, что он хочет, бесплатно. Начало в 18:30.

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Городской центр истории новосибирской книги имени Н.П. Литвинова приглашает на лекцию «Предыстория проективной геометрии: от античных фресок до Дезарга и Паскаля». Речь пойдет об истории линейной перспективы в живописи, а также о том, как геометрия связана с искусством. Начало в 18:30.

12 июня (среда)

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В ДК Железнодорожников струнный оркестр CAGMO исполнит композиции Ханса Циммера. Работа с режиссерами Кристофером Ноланом, Ридли Скоттом, Гаем Ричи и многими другими, позволила композитору создать музыкальные киномиры. Музыканты сыграют композиции из популярных фильмов: «Интерстеллар», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу панда», «Начало», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Шерлок Холмс» и других. Начало в 19:00.

13 июня (Четверг)

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В Новосибирском государственном художественном музее пройдет открытие выставки Константина Прусова «Вслед за Марфой». Марфа — имя музы, объясняет художник. Его картины — это истории жизни в Абрамцево, Париже, на Алтае и даже в райском саду. С 2011 года Константин Прусов тесно связан с музеем, он проводит увлекательные экскурсии и выступает дизайнером выставочных проектов. Начало в 10:00.

14 июня (Пятница)

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В Новосибирской государственной филармонии открывается цикл концертов на открытом воздухе. В этот вечер ведущие солисты исполнят популярные песни и мелодии: от «Старого клена» и «Черного кота» до «Полета на Луну» и «Ночных странников» из репертуара Фрэнка Синатры. Начало в 19:00.

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Александра Стрелкова