Объем инвестиций в экономику Удмуртии увеличился на 14% в 1 квартале 2024 года

31,1 млрд руб. вложили в экономику Удмуртии в январе-марте 2024 года, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, республика занимает 7 место среди регионов ПФО по объему инвестиций на душу населения. На одного местного жителя приходится 21,6 тыс. руб. вложенных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

20,5 млрд руб. составили вложения в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Из них 72% являются собственными инвестициями, 20% — средства федерального и регионального бюджетов, 5% — кредиты банков.

Более половины от 31,1 млрд руб. инвестиций было направлено в добывающие и обрабатывающие отрасли — 21 и 43% соответственно.

На покупку машин и оборудования, включая хозинвентарь и другие объекты, организации среднего и крупного бизнеса направили 17 млрд руб., на возведение зданий, сооружений и улучшение земель — 9,9 млрд руб.