Ликвидатора аварии на ЧАЭС из Ижевска осудили за циничные оскорбления судьи

Ленинский районный суд Ижевска признал 63-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) виновным в неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

1 марта 2023 года подсудимый участвовал в рассмотрении гражданского дела в Октябрьском районном суде Ижевска в качестве представителя ответчика. Его попросили предоставить документ, удостоверяющий личность, однако мужчина в грубой форме отказался это сделать. После этого ему предложили добровольно покинуть зал суда, что он также отказался сделать.

В момент, когда судебные приставы насильно выводили мужчина из зала, он в неприличной форме высказал оскорбления судьи, «унизившие его честь и достоинство и дезорганизовавшие нормальную деятельность суда».

Учитывая положительную характеристику и то, что подсудимый является пенсионером и ликвидатором аварии на ЧАЭС, ему назначили 10 тыс. руб. штрафа с рассрочкой на 5 месяцев.