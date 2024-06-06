На выставке кошек в ТЦ «Мой порт» Ижевска эксплуатируют животных свыше 12 часов

Более 12 часов проводят кошки в месте проведения выставки животных в ТЦ «Мой порт» Ижевска, что нарушает ветеринарное законодательство. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии, организации выдали предостережение и направили заявление в региональную прокуратуру после выездного обследования 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, срок выставки кошек составляет 32 дня (с 23 мая по 23 июня 2024 года), что на 28 дней больше допустимого. Организатор выставки ООО «Мажор» нарушил федеральное законодательство об ответственном обращении с животными.