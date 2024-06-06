Реновацию четвертого энергоблока ТЭЦ-2 Ижевска завершат в 2024 году

В 2024 году ПАО «Т Плюс» в Ижевске планирует завершить реновацию четвертого энергоблока ТЭЦ-2 по ДПМ-2 и строительство водогрейного котла на ТЭЦ-1. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Вилесов на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым на ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На встрече отметили, что прошедшей зимой в регионе обеспечили достаточный уровень надежности теплоснабжения жителей. Число повреждений на теплосетях снизилось на 18% по сравнению с прошлым аналогичным периодом.

По программе реконструкции и ремонта «Т Плюс» заменит 42 км теплосетей в городе при подготовке к следующему отопительному сезону. 26 км из будут обновлены по концессионному соглашению с городом.

«Благодаря нашему сотрудничеству с "Т Плюс" в Ижевске за время реализации концессионного соглашения, с 2017 года, заменено более 270 км сетей отопления и горячего водоснабжения, оборудовано 77 тепловых пунктов, 16 котельных»,— рассказал господин Бречалов.

По словам господина Вилесова, одним из приоритетных направлений взаимодействия с регионом является реализация ДПМ-2. К концу 2026 года по программе планируется заменить третий энергоблок ТЭЦ-2 Ижевска, что обеспечит качественное теплоснабжение и возможность подключения новых жилых кварталов.