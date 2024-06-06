Мандат Вадима Белоусова в Госдуме от Удмуртии перейдет телеведущей Марине Ким

ЦИК России передала мандат бывшего депутата Госдумы от Удмуртии и Кировской области и кандидата на пост главы республики Вадима Белоусова телеведущей Марине Ким. Она входит в федеральный список партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), сообщает пресс-служба ЦИК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В разное время госпожа Ким вела информационные и развлекательные программы на РБК, телеканала «Россия» и Первом канале. Она является членом Президиума Политсовета Справедливой России.

Напомним, в феврале 2024 года Вадима Белоусова объявили в международный розыск. Двумя годами ранее его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима и вынес постановление о заочном взятии депуата под стражу в зале суда. На заседании Вадим Белоусов не присутствовал. Он был лишен депутатского мандата.

Вадим Белоусов в 2022 году был выдвинут партией на пост главы Удмуртии и, будучи в розыске, набрал 3,3% голосов избирателей.