Стоимость 1 литра бензина АИ-95 в Удмуртии превысила 55 рублей на прошлой неделе

С 28 мая по 3 июня 2024 года средняя стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Удмуртии увеличилась на 0,12 рубля за 1 литр — 50,7 и 55,08 руб. соответственно. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, дизельное топливо подорожало на 0,09 рубля до 63,9 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя цена за 1 кг яблок выросла на 9% до 156 руб., картофеля — на 8,6% до 41 руб. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, репчатый лук подорожал на 7,3% до 45,5 руб.

Полукопченая и варено-копченая колбаса подорожала на 31,2 руб. (рост 5,2%), фруктово-ягодные консервы для детского питания поднялись в цене на 17,7 руб. (3,6%) ,а макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта увеличились в стоимости на 3 руб. (3,4%).

Некоторые продукты подешевели — свежие помидоры снизились в цене на 11,8% до 184,3 руб. за 1 кг. Огурцы подешевели на 10,3% до 98 руб., а черный байховый чай стал дешевле на 3,5% до 1,15 тыс. руб.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости детские бумажные подгузники подорожали на 2,5%, а цена на стиральный порошок снизилась на 3,5%.

Цены на услуги тоже изменились. Стоимость пребывания в доме отдыха и пансионате выросла на 9,2%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального фондов увеличилась на 4%, при этом стоимость полета в эконом-классе самолетов снизилась на 7,6%.