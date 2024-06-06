В Удмуртии запустили прямой авиарейс Ижевск—Иркутск на летний период

Компания «Ижавиа» открыла прямое авианаправление из Ижевска в Иркутск на летний период. Как сообщил в Telegram глава компании Александр Синельников, рейсы будут осуществляться с 5 июня по 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Стоимость места в эконом-классе составляет от 6 до 8,9 тыс. руб. Перелеты осуществляются каждую среду, время в пути составляет около четырех часов в одну сторону.

Напомним, в начале июня авиакомпания Nordwind начала осуществлять прямые авиаперелеты из Ижевска в Махачкалу. В апреле авиакомпания Red Wings запустила рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды через столицу Удмуртии.