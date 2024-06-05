Экспорт проходит селекцию

Совместный проект по созданию сельскохозяйственных культур планируют начать селекционеры Белоруссии и Удмуртии. Он позволит отказаться от закупок семян в недружественных странах. Перспективы сотрудничества соседней страны и российского региона обсудили в Минске на заседании рабочей группы с участием первого вице-премьера Удмуртии Ольги Абрамовой. Предприниматели республики активно заходят со своей продукцией в Белоруссию. По мнению экспертов, схожесть структуры промышленности открывает возможности для взаимовыгодного сотрудничества, особенно в сфере АПК и ИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Минске прошло пятое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в нем приняли участие первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова, председатель Государственного комитета по имуществу Белоруссии Дмитрий Матусевич, представители Центра поддержки экспорта Удмуртии и предприниматели.

По словам госпожи Абрамовой, между Удмуртией и Белоруссией налажено взаимодействие по многим направлениям — от сельского хозяйства до туризма.

«Вместе с белорусскими коллегами наши селекционеры планируют запустить совместный проект по созданию сельскохозяйственных культур, чтобы к 2025 году прекратить поставки семян из недружественных стран»,— рассказала первый вице-премьер.

Также на базе Удмуртского аграрного университета (УдГАУ) при взаимодействии с Минским тракторным заводом будет создан центр компетенций, где студенты смогут проходить производственную практику на площадках завода.

Кроме того, именно с Белоруссии многие молодые предприниматели Удмуртии начинают экспорт продукции, отметила госпожа Абрамова, количество экспортеров растет. По ее словам, заинтересованность предпринимателей региона в выходе на белорусские рынки стабильно высокая. Специалисты Центра поддержки экспорта Удмуртии помогают двум компаниям, которые планируют впервые предложить белорусским покупателям продукты питания для веганов и литые наконечники для винтовых свай, транспортерные сетки и модульные конвейерные ленты для всех типов конвейеров. В прошлом году через Центр поддержки экспорта Удмуртии поставки продукции в Белоруссию начали 15 малых и средних предприятий. По итогам прошлого года эта страна оказалась на втором месте по объему экспорта продукции из Удмуртии и на третьем — по товарообороту. Сейчас в Белоруссию поставляются из республики пластмассы и изделия из них, черные металлы, реакторы, котлы, оборудование, мебель.

В составе делегации Удмуртии были представители ИТ-компании Prosto и WoodVER, которая занимается деревообрабатывающим оборудованием. Обе компании заинтересованы в поиске партнеров в соседней стране.

«Ежегодное проведение заседаний рабочей группы подчеркивает значение углубленного сотрудничества Республики Беларусь и регионов Российской Федерации. Состоявшийся обмен мнениями о перспективах развития двусторонних торгово-экономических отношений свидетельствует о том, что потенциал для развития не исчерпан и существуют новые точки роста в активизации кооперации»,— прокомментировал Дмитрий Матусевич.

На заседании рабочей группы обсуждались также перспективы взаимодействия Минского тракторного завода с минсельхозом Удмуртии, возможности поставок в регион изделий медицинского назначения компании «Медпласт» и взаимодействия малых и средних предприятий Удмуртии с белорусскими промышленными предприятиями и торговыми сетями.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов отмечает, что у Белоруссии и Удмуртии очень схожа структура экономики и промышленности, поэтому есть возможности для сотрудничества, от которого выиграют обе стороны. «Мы знаем, что в Белоруссии хорошо развито сельское хозяйство, и для Удмуртии это одно из главных направлений промышленности. Тема селекционной работы в условиях санкций становится архиважной. И Белоруссия, и российские регионы заинтересованы в качественных семенах, которые пока закупаются за рубежом. Такими компетенциями обладает УдГАУ. Нужно объединить усилия и серьезно работать в этом направлении»,— говорит эксперт.

Возможно укрепление сотрудничества и с крупными предприятиями для поставки оборудования, техники и различной готовой продукции, считает господин Галиахметов. При этом известна Белоруссия и специалистами в ИТ, здесь ижевские компании могут найти партнеров для развития передовых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта, полагает эксперт.

Михаил Красильников