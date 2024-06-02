Мэр Екатеринбурга заявил о незаконности ограждения сквера около Дома Малахова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал незаконной установку забора около сквера у Дома Малахова на ул. Луначарского, 173а. «Земля относится к категории ТОП-1. Это значит, что возводить там капитальные объекты запрещено законом. По Генплану эта зона — зеленая, ни при каких обстоятельствах она не должна превратиться в строительную площадку»,— написал мэр в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Господин Орлов пояснил, что арендатор участка предложил мэрии изменить зонирование земель, однако получил отказ в администрации. «Он (арендатор.— «Ъ-Урал») решил обратиться в суд, но в итоге проиграл дело. Компания подала апелляцию — впереди новые разбирательства. Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку не допустим»,— заверил мэр.

Забор у сквера около Дома Малахова появился 31 мая. Из картотеки арбитражных дел следует, что арендатором участка является компания ООО «ЮК Барристер», которая планирует построить «объект общественно-деловой застройки». По данным решения арбитражного суда от 27 апреля, суд отказал удовлетворить требование о признании незаконным отказ администрации Екатеринбурга вносить изменения в территориальную зону, в границах которой расположен сквер у Дома Малахова. ООО «ЮК Барристер» подало апелляцию на решение суда. Она будет рассмотрена 6 августа.

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