Глава СКР взял на контроль ситуацию с нарушением прав многодетной матери в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по обращению многодетной матери из Самары о нарушении жилищных прав ее семьи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Женщина с тремя малолетними детьми, матерью и еще двумя родственницами проживает в муниципальной квартире. В 2022 году здание 1960 года постройки признали непригодным для проживания и подлежащим сносу. С лета прошлого года застройщик ООО «Интеграция» начал подготовку к демонтажу строения, повредив коммуникационные системы, что привело к утечке газовоздушной смеси и угрозе жизни нерасселенных жильцов. Семье предлагаются непригодные помещения в отдаленных районах города, от которых они вынуждены отказаться.

В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.

Андрей Сазонов