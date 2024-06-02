В Тюменской области спустя 12 часов потушили ландшафтный пожар под Тюменью

Пожарные МЧС и работники Тюменской авиабазы ликвидировали пожар в районе садовых некоммерческих товариществ «Факел» и «Подорожник» под Тюменью, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Отмечается, что с вечера 1 июня на площади 55 га горела сухая трава. После обнаружения пожара с огнем боролись 29 пожарных МЧС РФ и работников Тюменской авиабазы, использовалось десять единиц техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Напомним, с 5 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Тюменцам запрещено посещать леса (за исключением случаев, когда нахождение в лесу является законным согласно постановлению), разводить костры, сжигать мусор, а также использовать пиротехнику.

Василий Алексеев

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