С 1 июня 2024 года открылись прямые рейсы из Ульяновска в Минск. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам на самолетах SSJ-100. Время полета составляет 2 часа 20 минут.

О планах открыть прямой авиарейс в Минск губернатор региона Алексей Русских заявил еще в ноябре 2022 года во время ответного визита в Ульяновск бизнес-миссии Республики Беларусь. Тогда планировалось, что авиарейс будет открыт в 2023 году.

С начала текущего года аэропорт Ульяновска обслужил более 235 тыс. пассажиров. Это на 5,5% больше, чем в прошлом году.

Андрей Сазонов