Более 13,5 тыс. человек приняло участие в Зеленом марафоне в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 1 июня прошел Зеленый марафон Сбербанка, в котором приняли участие около 13,5 тыс. человек, из них более 8 тыс.— непосредственно в забеге, сообщили «Ъ-Урал» организаторы. Маршрут марафона впервые проходил по центральным улицам города: проспекту Ленина и улице Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два представителя газеты «Коммерсантъ-Урал» заняли призовые места в пресс-забеге на 4,2 км: журналист Елена Медведева (2 место) и главный редактор Николай Яблонский (3 место)

Фото: Пресс-служба Уральского банка Сбербанка Два представителя газеты «Коммерсантъ-Урал» заняли призовые места в пресс-забеге на 4,2 км: журналист Елена Медведева (2 место) и главный редактор Николай Яблонский (3 место)

Фото: Пресс-служба Уральского банка Сбербанка

Для участников были доступны две дистанции на 4,2 км и 10 км. Два представителя газеты «Коммерсантъ-Урал» заняли призовые места в пресс-забеге на 4,2 км: журналист Елена Медведева (2 место) и главный редактор Николай Яблонский (3 место).

На мероприятии были организованы площадки, где можно поиграть в бочче и бадминтон, заняться йогой, посетить благотворительную ярмарку и послушать живую музыку,

Зеленый марафон проводится в России с 2012 года. Он носит характер благотворительного мероприятия. При регистрации каждый участник может оформить добровольное пожертвование. Собранные средства направляются в благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее». Данный фонд помогает организовывать занятия по подготовке к школе детям с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Зеленый марафон в 2024 году проходил в 60 городах России, в том числе, в Санкт-Петербурге, Уфе, Омске, Калининграде, Нижнем Новгороде. На старт вышло более 130 тыс. бегунов.

Анастасия Лапина

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