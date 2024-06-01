Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший губернатор Самарской области посетил матч «Акрон» — «Урал»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил ответный переходный матч за право на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/2025 между местным тольяттинским «Акроном» и «Уралом» из Екатеринбурга.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. По сумме двух матчей тольяттинская команда вышла в РПЛ.

В минувшем сезоне «Акрон» стал бронзовым призером Первой лиги.

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев спустя переизбрания на пост. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...