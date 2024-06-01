Бывший губернатор Самарской области посетил матч «Акрон» — «Урал»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил ответный переходный матч за право на участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/2025 между местным тольяттинским «Акроном» и «Уралом» из Екатеринбурга.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. По сумме двух матчей тольяттинская команда вышла в РПЛ.

В минувшем сезоне «Акрон» стал бронзовым призером Первой лиги.

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о своей отставке 31 мая 2024 года. Это произошло спустя восемь месяцев спустя переизбрания на пост. Врио губернатора назначен Вячеслав Федорищев.

Евгений Чернов