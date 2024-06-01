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В Ульяновской области вводится противопожарный режим в лесах на все лето

«»аОсобый противопожарный режим в лесах введен в Ульяновской области с 1 июня по 31 августа 2024 года включительно. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

В летний период вводится ограничение на посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Также запрещаются любые пожароопасные работы, включая разведение костров.

Патрулирование лесных участков усилится. При этом лесные дороги перекроют шлагбаумами.

Андрей Сазонов

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