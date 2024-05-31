Главные анонсы 30 мая

В России будут опубликованы обзоры Центрального банка.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобы экс-владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на решение Арбитражного суда Челябинской области, удовлетворившего иск Генпрокуратуры РФ о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 млрд руб.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит административный иск депутата городского парламента Бориса Вишневского (признан иноагентом) к Минюсту об оспаривании статуса иноагента.

Скопинский районный суд продолжит рассмотрение дела об убийстве в доме Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».

В акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб. В связи с учениями в акватории морского порта Туапсе будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств.

На Украине завершится демобилизация солдат срочной службы.

В Вашингтоне состоится встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.

В Кишиневе состоится визит министра обороны Германии Бориса Писториуса.